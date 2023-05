O beach tennis é o esporte do momento. Por todos os cantos do país, atletas das mais variadas idades estão se voltando para uma atividade contagiante que mistura momentos de emoção com habilidade e destreza.

Sempre atento ao que de melhor está acontecendo e oferecendo sempre a seu associado eventos de descontração de alto nível, o Country Clube de Formiga realizou no sábado (13), o seu “1º torneio de beach tennis kids”. O evento ocorreu na praia do clube.

Os resultados foram:

Categoria 7/8 anos

1º Lugar – Lelê e netinho;

2º Lugar – Lucas e Isaac

3º Lugar – guilherme e Davi

4º Lugar – Isabela e Miguel

Categoria 9 a 11 anos

1º Lugar – Antônio e Pedro Luís

2º Lugar – Arthur e Caio

3º Lugar – Pedro Lucas e Lívia

4º Lugar – Lucas e Ana Lara

5º Lugar – Miguel e Manuela

Categoria 12 a 15 anos

1º Lugar – Cauã e Paulo

2º Lugar – Miguel e Raul

3º Lugar – Cristiano e Gabriel

4º Lugar – Valentina e Lara

“A grande preciosidade do Country Clube são nossas crianças e nossos jovens. São eles que darão continuidade ao projeto que iniciou-se há 89 anos de se ter em Formiga um dos maiores e mais completos clubes campestres de Minas Gerais. Tudo o que puder ser feito para o lazer de nossos ‘kids’ será feito. Não só eles, mas também seus pais serão sempre os mais beneficiados”, comentou o presidente Jarbas Leal.

O beach tennis

As regras do beach tennis são uma mistura entre as regras do tênis de quadra e o vôlei de praia: a bolinha deve ser rebatida enquanto ainda estiver no ar. Toda feita de areia e com as fitas de delimitação que podem mudar de cor, a quadra de Beach Tennis pode variar de tamanho, tendo uma medida para jogo de simples (16m x 5m) e outra para jogo de duplas (16m x 8m). Porém, para ambas os jogos, a rede deve possuir a mesma altura, 1,70m. Lembre-se de usar a rede específica para Beach Tennis, e não a convencional para vôlei, caso contrário, a bolinha irá passar pelo meio dela. Diferente da quadra de tênis, a de Beach Tennis não precisa de grandes recuos, pois dificilmente os jogadores irão se posicionar fora da área de jogo. A bolinha do tênis de quadra e do Beach Tennis são iguais no material, porém são diferentes em termos de pressão (50% despressurizada) e nas cores (sempre metade amarela e metade laranja favorecendo a visibilidade em condições de claridade muito forte).

Pontuação: A pontuação, assim como no tênis de quadra é contada no formato “0/15/30/40”, mas o 40 x 40 é sempre sem vantagem, chamado de ponto decisivo. Quem o faz, vence o game.