O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária divulgaram informações sobre o acidente registrado na tarde desta terça-feira (16), na MG-050, deixando uma vítima fatal, um jovem de 26 anos.

Um veículo Chevrolet Blazer transportava cinco passageiros e capotou na altura do km 197.

O acidente resultou em duas vítimas do sexo feminino e uma do sexo masculino em estado grave, outra recusou atendimento, e a terceira foi a óbito no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o condutor de 37 anos relatou que conduzia o veículo GM Blazer, sentido Formiga/Divinópolis, momento em que teve um mal súbito, perdendo o controle da direção do carro, que capotou ficando às margens da rodovia, onde as vítimas foram lançadas para fora do veículo.

O condutor informou que somente ele usava cinto de segurança. As vítimas de 31 anos, 26 anos (fatal) e 36 anos, todas da cidade de Formiga, foram conduzidas pelas viaturas de Resgate do Corpo de Bombeiros e pela ambulância USB do Samu para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

Compareceu ao local a perícia da Polícia Civil e Polícia Militar Rodoviária, que ficou responsável pela ocorrência de trânsito.

Os militares do Corpo de Bombeiros realizaram a limpeza da pista para a liberação do trânsito.

Fonte: Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária