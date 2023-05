A 241ª Cia PM de Arcos recebeu, na tarde desta terça-feira (16), uma viatura zero quilômetro para o serviço de patrulhamento na cidade. A Renault Duster equipada para as atividades policiais foi adquirida com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Bruno Engler e a chave foi entregue pela assessora parlamentar do deputado, Carla Andrade. A entrega foi realizada no quartel da PM em Arcos.

Segundo o comandante da Companhia, Tenente Ruan Arantes, o veículo vai contribuir muito para a segurança da cidade e será utilizado imediatamente no patrulhamento de Arcos. Destacou também que os veículos servem para atender ocorrências em diversos pontos da cidade, incluindo a condução de presos, vítimas e testemunhas e seu uso é constante.

O Subcomandante do 63º Batalhão de Polícia Militar, Capitão César Henrique Bittencourt da Cunha, presente à entrega do veículo, destacou que os veículos são empregados diariamente e que sofrem com o desgaste do uso. Lembrou também de que pouco tempo atrás, quando ele mesmo comandava a PM da cidade, a situação era bem diferente, com viaturas desgastadas.

Também também estiveram presentes: o Asp Of PM Rogger Diogo e o coordenador da ‘Direita Minas Arcos’, Natanael Leal, além outros integrantes: Claudia Borges Coelho, Ana Cristina Fonseca Soares, Enio Zotin e Helena das Dores Silva.

Fonte: Correio Centro Oeste