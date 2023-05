O Brasil tem 54 universidades na lista das 2 mil melhores do mundo pelo Center for World University Rankings (CWUR), e oito delas estão em Minas Gerais. Ao todo foram analisadas 20.531 Instituições de Ensino Superior (IES) em todo mundo.

O ranking de melhores universidades do mundo, classifica as instituições com base em quatro fatores: educação (25%), empregabilidade (25%), corpo docente (10%) e pesquisa (40%).

Nenhuma instituição de ensino superior do Brasil está entre as 200 melhores universidades do mundo. A Universidade de São Paulo (USP), foi melhor qualificada do Brasil e da América Latina, e ocupa 109º lugar. Já em Minas, a UFMG foi a melhor posicionada no ranking entre as instituições de ensino do Estado, em 503º lugar.

Veja quais são as 8 universidades de Minas na lista das melhores do mundo:

Universidade de Minas Gerais – 503 Universidade Federal de Viçosa – 936 Universidade Federal de Juiz de Fora 1012 Universidade Federal de São João del-Rei 1216 Universidade Federal de Uberlândia 1242 Universidade Federal de Lavras 1258 Universidade Federal de Triângulo Mineiro 1774 Universidade Federal de Ouro Preto 1835

Quais são as universidades do Brasil na lista das 2 mil melhores do mundo?

USP (posição geral: 109) Unicamp (344) UFRJ (376) Unesp (424) UFRGS (467) UFMG (503) Unifesp (582) UERJ (696) Fiocruz (698) UFSC (718) UFPR (766) UnB (857) FGV (873) UFPE (878) CBPF (922) UFV (936) UFC (948) UFSCar (949) UFPel (961) UFF (967) UFRN (980) UFABC (986) UFJF (1012) UFBA (1013) UFSM (1043) UFG (1059) UFMS (1135) UFPB (1199) UFPA (1206) UFES (1210) UFSJ (1216) UFU (1242) UFLA (1258) INPE (1262) UEM (1308) UEL (1473) UFTPR (1478) INPA (1490) PUC-RS (1494) UFS (1512) PUC-RJ (1652) IMPA (1662) UFRPE (1645) PUC-PR – (1701) FURG (1705) UFMT (1748) UFTM (1774) ITA (1842) UFOP (1835) UFAL (1838) UFPI (1891) UFCG (1902) UFRRJ (1914) UFAM (1939)

10 das melhores universidades do mundo em 2023

Harvard é eleita melhor universidade do mundo, pelo décimo segundo ano consecutivo. Seguida pelas instituições privadas dos Estados Unidos, MIT e Stanford. As britânicas Cambridge e Oxford — classificadas em quarto e quinto lugar — são as principais instituições públicas de ensino superior do mundo. As universidades privadas dos EUA: Princeton, Chicago, Columbia, Pensilvânia e Yale, completam a lista do dez global.

Lista das 10 melhores universidades do mundo

Harvard University – 1º lugar;

Massachusetts Institute of Technology – 2º lugar;

Stanford University – 3º lugar;

University of Cambridge – 4º lugar;

University of Oxford – 5º lugar;

Princeton University – 6º lugar;

University of Chicago – 7º lugar;

Columbia University – 8º lugar;

University of Pennsylvania – 9º lugar;

Yale University – 10º lugar.

