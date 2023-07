Atitude, confraternização, festa e lazer. O Country Clube de Formiga promove neste sábado (15), um festival de rock and roll com três das melhores e mais comentadas bandas da região.

Será a partir das 19h na praia, que também terá tendas que irão comercializar a mais gelada das cervejas da cidade e petiscos diversos.

No cardápio do palco irão se apresentar T-Rox, Capim Santo e Dias de Truta. Ninguém pode perder, é a diretoria e servidores do Country fazendo e trazendo o melhor para o associado.