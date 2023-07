Em Itapecerica, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 45 anos. Ele é suspeito de ameaçar e enviar conteúdos pornográficos a uma mulher, de 37 anos, e também à filha dela, de apenas 10.

Conforme informações do responsável pelo inquérito policial, delegado Adriano Miguel da Silva, as investigações apontam que o suspeito, que era vizinho das vítimas, teria registrado um chip telefônico em nome de outra pessoa e passou a enviar diariamente mensagens ameaçadoras por meio de um aplicativo de mensagens para os números da mãe e também da criança.

“Ele obteve o número das vítimas ao trabalhar como pedreiro na casa delas. Essas mensagens incluíam informações detalhadas sobre a rotina da menina e o envio de fotografias de cunho pornográfico envolvendo crianças. Além disso, o suspeito teria tentado enganar a escola da criança, com envio de uma solicitação, fingindo ser a mãe, para a liberação antecipada da aluna. No entanto, os funcionários desconfiaram e imediatamente ligaram para a verdadeira mãe a fim de verificar a autenticidade do pedido”, detalha.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, a PCMG representou pela prisão preventiva do investigado, que foi prontamente emitida pelo Poder Judiciário e cumprida na sexta-feira (7), em Itapecerica. Após a formalização dos procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.

Fonte: Polícia Civil