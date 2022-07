A Secretaria de Saúde de Formiga reforça, junto a população, a importância da imunização com todas as doses disponíveis da vacina contra a Covid-19.

Dos formiguenses internados com testagem positiva para a doença, a maioria está com o esquema vacinal incompleto.

Em um levantamento feito nesta terça-feira (12), com o fechamento do Boletim nesta tarde, haviam oito pacientes internados, com idades entre 38 e 90 anos, sendo a maioria idosos.

Quatro deles estão com esquema vacinal incompleto. Um deles não tomou nenhuma dose, outro tomou apenas uma dose e dois tomaram apenas duas doses.

Pelas idades, exceto o mais jovem, todos deveriam estar com quatro doses do imunizante contra a Covid-19.