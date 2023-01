O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos, realizou juntamente com a equipe da Defesa Civil Municipal na manhã dessa sexta-feira (20), uma vistoria na estrada de acesso a comunidade rural “Dos Davis”, município de Arcos.

Devido às fortes chuvas, uma cratera de aproximadamente dois metros de profundidade por 10 metros de diâmetro, ocupou entorno de 70% da estrada, impossibilitando o trânsito de veículos e moradores da comunidade.

Após a avaliação dos riscos pela guarnição de bombeiros, juntamente com a equipe do defesa civil do município, ficou constatado a necessidade da interdição da estrada, tendo em vista que, o trecho apresenta risco iminente aos usuários.

No local, compareceu uma equipe do Departamento de Trânsito e obras do município para realizar as medidas reparadoras.

Na oportunidade, os presentes foram orientados sobre os riscos relacionados ao período chuvoso, bem como sobre algumas medidas de segurança que podem ser adotadas.

Nota:

Equipes da Prefeitura já estão cientes e trabalhando parar sanar o problema e liberar a estrada o mais breve possível.

Fonte: Arcos Notícias