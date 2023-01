O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) em Formiga é um equipamento público que tem como missão o combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Ele foi fundado há 15 anos e vem cumprindo sua missão e ao longo do tempo. O trabalho desenvolvido tem sido referência para diversas cidades de Minas Gerais e do Brasil.

O BMA encerrou o ano de 2022 com a doação de 234.942 quilos de alimentos, que foram captados junto a seus parceiros doadores (produtores rurais, produtores de bananas de Delfinópolis, Associação dos Tomatecultores de Carmópolis de Minas, Mesa Brasil Sesc, empresas, sociedade civil, Bancos de Alimentos participantes das Redes Regional e Metropolitana de Bancos de Alimentos), em eventos (gincanas, shows, passeios ciclísticos, entre outros), colheita nas hortas urbanas, no Projeto Feira Solidária e em ações de combate ao desperdício de alimentos.

De acordo com a direção do BMA, ao longo de todo o ano, os alimentos captados foram encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade através dos Cras (Centro de Referência da Assistência Social), a mais de 60 entidades (rede socioassistencial do município, associações, equipamentos públicos, igrejas) e também à Bancos de Alimentos de cidades da região.

A diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, explicou que essas quase 235 toneladas de doações são fruto do trabalho de captação e fidelização de parceiros doadores que vem sendo desenvolvido pelo BMA desde 2017. “Agradecemos a todos os parceiros doadores pela generosidade e apoio em nossa missão”.

Os interessados em fazer alguma doação de alimentos podem levar na sede do BMA, que fica à Rua Nossa Senhora da Abadia, 574 – fundos, no Bairro Água Vermelha ou entrar em contato pelo (37) 3329-1812 ou (37) 99988-1342 que uma equipe irá buscar.

Fonte: Decom