A formiguense, Lucimari de Senna, está promovendo uma vaquinha virtual para arcar com os custos de uma cirurgia para o gato ‘Tio Jack’. Há uma semana o felino foi atropelado nas imediações do Posto São Vicente. O bichano quebrou a bacia em três pontos e desde então passa os dias chorando de dor. Ele fica se arrastando, pois não consegue andar.

O felino é o terceiro adotado de uma família de seis gatos. “Ele estava sendo vigiado para ser castrado, mas no último dia 3 saiu a noite e apareceu muito ferido”, contou a tutora.

Lucimari relata que o felino chegou machucado e logo depois foi avaliado por uma veterinária amiga e o diagnóstico foi de atropelamento. “A partir daí conseguimos uma amiga que doou R$ 200, para fazer um Raio X. Com laudo das fraturas em mãos, começamos a correr em toda região de Minas pra achar um lugar mais barato pra cirurgia”, contou.

A tutora não tem condições de arcar com o custo do procedimento orçado no valor de R$ 3.500.

Os interessados em ajudar podem doar pelo https://www.vakinha.com.br/3643989 ou via PIX pela chave 37 99873 5659. Lucimari também presta contas das doações por meio de seu perfil no Instagram (https://instagram.com/lusennadasilva?igshid=YmMyMTA2M2Y=).