Uma cratera se abriu no meio de uma rua no bairro Morro São Jorge, em Macaé, no Norte Fluminense, após a chuva intensa que atingiu a cidade nesta segunda-feira (19). Um vídeo feito por moradores mostra que a rua foi dividida ao meio e alguns carros ficaram pendurados na beira da cratera.

Procurada pelo g1, a Prefeitura de Macaé confirmou que o estrago foi causado por conta da chuva na localidade.

Segundo o município, a Rua Abílio Corrêa Borges recebia obras de drenagem e cedeu com as fortes chuvas da madrugada desta terça-feira (20). Choveu na localidade, em média, 108 mm por quatro horas. A chuva levou todo o material de forragem, que é um assentamento usado antes da pavimentação.

A Prefeitura disse que já está restabelecendo o acesso aos moradores nesta terça-feira.

Até a última atualização desta reportagem não havia registro de feridos, desalojados ou desabrigados.

A cidade ainda se recupera de um temporal que deixou diversos pontos alagados e fez com que pessoas tivessem que sair de suas casas no início do mês. Um campanha foi criada para arrecadar donativos para as famílias atingidas pelo temporal.

