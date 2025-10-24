A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou no dia 22 de outubro de 2025 uma ação cultural em homenagem ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. O evento teve como destaque a estreia itinerante do CineClube Mirielly Silva Costa, voltado à valorização da maturidade e à promoção dos direitos humanos.

A primeira sessão do CineClube ocorreu no Espaço Praça do CEU e contou com a exibição do curta-metragem “A velhice ilumina o vento” (2022), dirigido por Juliana Segóvia e protagonizado por Benedita Silveira. O filme acompanha a trajetória de Dalva, uma mulher preta e idosa, moradora da periferia de Cuiabá, que, por meio de seu trabalho como doméstica, enfrenta preconceitos e estigmas relacionados à velhice.

A produção aborda momentos de alegria e resistência da personagem, incluindo bailes da terceira idade e desafios cotidianos, destacando a força, a sabedoria e a vitalidade da maturidade. Por meio dessa narrativa, a iniciativa busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de valorizar a pessoa idosa e refletir sobre seus direitos e contribuições sociais.

A ação do CREAS Formiga integra um conjunto de atividades voltadas à promoção da dignidade e dos direitos da pessoa idosa, utilizando a arte e o cinema como instrumentos de conscientização e reflexão social. A experiência reforça o compromisso do município em valorizar seus cidadãos mais maduros e fortalecer políticas de inclusão e respeito à população idosa.

Com informações da Prefeitura de Formiga