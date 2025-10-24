Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após ameaçar sua ex-companheira, de 34 anos, dentro da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O caso ocorreu na última quinta-feira (23).

De acordo com a corporação, a mulher procurou a delegacia acompanhada do filho recém-nascido, de apenas um mês, em busca de proteção policial após ter sido alvo de diversas ofensas. Durante o atendimento, o suspeito chegou ao local e voltou a ameaçá-la, o que levou à sua imediata detenção.

A delegada Carolina Bomfim Queiroga Gabler destacou que a ação foi conduzida conforme os princípios da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), reforçando o compromisso da polícia no combate à violência doméstica e na proteção das mulheres. “A atuação demonstra o comprometimento com a proteção das mulheres e enfrentamento da violência doméstica e familiar”, afirmou.

Como denunciar violência contra a mulher:

Ligue 180 para orientação e apoio às vítimas

Em casos de emergência, acione o 190

Exemplos de violência psicológica:

Ameaças

Constrangimentos

Humilhações

Manipulação emocional

Proibição de estudar, viajar ou manter contato com amigos e familiares

Vigilância constante

Chantagens

Ridicularização

Gaslighting (distorção de fatos para gerar dúvida sobre a própria sanidade)

Com informações do Estado de Minas