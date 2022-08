Os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) demonstram o crescimento do interesse em votar por parte de pessoas com mais de 70 anos, mesmo que o comparecimento delas às urnas não seja obrigatório no Brasil.

Em 2018, pouco mais de 12 milhões de eleitores estavam nessa faixa etária. Para as eleições gerais deste ano, 14,8 milhões de pessoas maiores de 70 podem ir as urnas em 2 de outubro.

Parte desse crescimento de 24% entre as duas eleições pode ser creditada à campanha “Todo Voto Importa”, do TSE, que estimulou vários segmentos do eleitorado a regularizarem o título. Foi uma parceria do TSE com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, que levou para todo o país a animação da Dona Gracina em votar.

Para Josafá Coelho, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, todo cidadão, independentemente da idade, tem o desejo de participar das principais decisões do país. O especialista acrescenta que essa participação dos maiores de 70 anos é importante para o fortalecimento da democracia e o país só tem a ganhar.

“As pessoas com mais de 70 anos representam um grupo de eleitoras e eleitores qualificados, um grupo de pessoas que já viveram muitas experiências políticas e levam essa vivência para as urnas. A lei faculta a essas pessoas a participação no voto, no dia das eleições, simplesmente porque eventualmente, por terem mais idade, pode ser desconfortável para elas se dirigirem a uma sessão eleitoral cujo acesso, algumas vezes, não é tão fácil”.

Em junho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados fez uma audiência pública sobre a importância da participação dos idosos no processo eleitoral. Durante a discussão, os debatedores lamentaram que, na maior parte das vezes, a parcela mais velha da população não esteja no foco dos políticos e propostas para esse público não constem dos programas dos candidatos.

