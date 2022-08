A TV paga sofreu drásticas reduções no número de assinantes nos últimos tempos e assim deve continuar acontecendo, muito por causa do preço, mas também porque o serviço oferecido deixou de ser interessante.

É importante observar, por outro lado, que em todas as pesquisas, as TVs convencionais continuam como as mais buscadas no sistema fechado. Nunca foi diferente.

Assim como os canais de jornalismo, esporte e infantis têm sempre as maiores buscas.

E nada indica qualquer alteração nesse sentido.

Difícil, no entanto, fazer qualquer prognóstico em relação aos tantos que só se dedicam a exibição de filmes.

A maioria, que já é de uma insignificância completa, a cada dia tem diminuído ainda mais o sentido de existir. O que nos leva a imaginar que a TV paga, claro, nunca deixará de existir, mas que será muito diferente da atual com o decorrer dos tempos.

Nova temporada

Vivendo um momento especial na carreira, com trabalhos no streaming e no cinema, Lorena Comparato também marca presença em “Cine Holliúdy”, que estreia segunda temporada na próxima terça-feira.

Faz a Formosa, que sonha em se casar de véu e grinalda com Francis (Edmilson Filho).

Participações

A segunda temporada de “Cine Holliúdy”, série criada e escrita por Marcio Wilson e Cláudio Paiva, baseada no longa-metragem homônimo escrito e dirigido por Halder Gomes, terá 11 episódios.

Entre as participações especiais, Luiza Tomé, Gero Camilo, Lucas Veloso, Nanda Costa, Eduardo Sterblitch e Stepan Nercessian.

Série especial

De 29 deste mês a 28 de setembro, em um total de 23 episódios, o “Jornal Nacional” vai exibir a série especial “Brasil em Constituição”.

De acordo com a Globo, um projeto para reforçar a importância da Constituição para a Democracia.

Reconhecimento

“Medida Provisória” é o filme nacional a ficar mais tempo em cartaz neste ano.

Lançado em 14 de abril, o primeiro longa de ficção de Lázaro Ramos está há 19 semanas consecutivas nas salas de cinema e já reúne um público de 470.720 espectadores.

Repescagem

No oitavo episódio do “Canta Comigo Teen 3”, da Record, que vai ao ar neste domingo, é a vez da repescagem.

Será a última chance para os jovens participantes garantirem vaga na final.

Interessante isso

Nenhuma televisão convencional tem mais programação infantil. As restrições na propaganda, ainda bem discutíveis, vieram a impedir.

A Cultura, diante desse cenário, é quem se dá muito bem com isso. A sua faixa da manhã, com vários desenhos, quase sempre apresenta as melhores audiências diárias.

Especial

Amanhã, no “Domingo Espetacular” da Record, Raul Dias Filho conversa com Chiquinho Scarpa, o eterno playboy, que vai falar dos graves problemas de saúde que enfrentou.

Foram muitas internações.

Nada oficial

Como ainda tem muito chão pela frente, a nova novela do Walcyr Carrasco para as 21h tem pouca coisa definida para a sua produção.

Elenco menos ainda. De qualquer forma, Walcyr é um autor que gosta de trabalhar com determinados artistas. Tem as preferências dele.

Pela ordem

Na Globo, sem a definição de uma data até agora, sabe-se que “Travessia” irá substituir “Pantanal” em outubro na faixa das 21h.

E “Terra Vermelha”, do Walcyr Carrasco, só irá estrear entre abril e maio do ano que vem.

Silêncio

Sobre “Fazenda”, na Record o segredo em torno não é tão somente na lista dos participantes.

Existem também surpresas quanto às instalações em Itapecerica da Serra. As reformas e mudanças na decoração continuam sob um sigilo muito grande.

Bate – Rebate

· Marcelo do Ó vai transmitir a NFL na Rede TV!. Teve seu trabalho aprovado até pelos americanos…

· … A temporada começa agora em setembro.

· “Solidão é a mais nova companhia” é o tema do “The Love School” deste sábado, ao meio-dia, na Record. Apresentação de Renato e Cristiane Cardoso.

· Pessoal do esporte da Globo vai aparecer com novos figurinos na transmissão da Copa do Catar.

· Depois de quatro anos, Maria Rita está com um novo trabalho. Várias composições autorais.

· Iris Abravanel já tem em mãos os nomes dos atores e atrizes relacionados previamente para o elenco de “Romeu e Julieta”…

· … Agora, ela e sua equipe darão a palavra final. A ideia, inclusive, é trabalhar com vários lançamentos.

· Falei no “Domingo Espetacular”, mas não disse: no programa de amanhã também tem uma entrevista da Fabiana Oliveira com dona Maria Lucia…

· … Ela é a mãe do ex-BBB Rodrigo Mussi.

C´est fini

A vida, às vezes, tem passagens interessantes. Antes de sair a lista da Globo para a Copa do Mundo, existiram alguns que reclamavam absolutamente de tudo.

Mas ao constatar que seus nomes foram incluídos, silenciaram completamente. Curioso.