Cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave, em um acidente envolvendo quatro veículos na manhã deste sábado (20) na BR-116, em Tarumirim, na região do Rio Doce.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que um carro de passeio bateu na lateral de outro automóvel na saída do trevo da cidade para a rodovia. Com o impacto, um ônibus de viagem com 40 passageiros foi atingido. Ainda segundo populares, o motorista de um Fiat Siena que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e também bateu no ônibus.

As cinco pessoas feridas eram ocupantes dos três carros de passeio e foram socorridas para o hospital da cidade. As duas vítimas que se feriram gravemente seguem internadas e devem ser transferidas para hospital de Timóteo.

Nenhum dos 40 passageiros e o motorista do ônibus, que saiu da cidade de Ubatã (BA), com destino a Santo Amaro (SP), ficaram feridos.

Fonte: O Tempo