Por enquanto, ainda não é possível antecipar para o respeitável público todos os planos do SBT para a próxima temporada. Até porque tudo isso passa diretamente pela cabeça de Silvio Santos, como tem sido desde sempre, e muitas das decisões serão tomadas nesse período de férias. Tudo pode acontecer! Inclusive surpresas! Mas o que esperar para a programação da sua emissora em 2023? No campo das novelas, pode se considerar um acerto a parceria de prazo longo firmada com o Amazon Prime Video. Considerando o modelo reinante, sempre a perder de vista, no mínimo já assegurou a permanência do gênero na sua grade, por anos, mesmo que seja apenas um horário inédito. No futebol, apesar da saída da Libertadores, o SBT segurou a Liga dos Campeões e vai transmitir a Sul-Americana. Já em relação aos programas de linha, salvo raras exceções, talvez esteja aí o maior problema: está faltando oxigênio. “Ratinho” e “The Noite”, por exemplo, já não repercutem como antes, e os de culinária parecem apenas ocupar espaço na grade. Precisam se tornar mais competitivos. Outra coisa: o SBT, entre as grandes, não pode abrir mão de um grande formato de reality show, tipo “BBB” ou “Fazenda”. O “Fofocalizando” também necessita de investimentos, e pra ontem… Resta saber o que o nosso herói pensa disso tudo e qual será o cenário da sua TV no ano que se aproxima.

Pilares

As equipes do “Domingão com Huck” já estão trabalhando no desenho da temporada de 2023. Conforme o estabelecido, o programa será apresentado seguindo três pilares: primeiro, compartilhar boas histórias que mostrem a cara do Brasil sob um olhar otimista. Segundo, entreter o público com performances e apresentações musicais exuberantes.

E, terceiro, divertir e deixar os espectadores vidrados em jogos eletrizantes.

Abismo

Os problemas enfrentados pela CNN Brasil eram maiores do que se imaginava. Daí o processo de demissão em massa colocado em prática e os tantos outros ajustes anunciados por sua direção. A impressão é que o canal de notícias vivia em uma ilha da fantasia, até surgir o choque de realidade.

Resta saber o que ainda (mais) pode acontecer por lá. Preocupante.

Curioso isso

Em meio a todo esse cenário de caos, a CNN Brasil diz que pretende alugar parte da programação de uma TV aberta, com dois alvos já estabelecidos.

E como se não bastasse, o novo comando, que tem certa experiência na área, também tem falado nos bastidores que vai investir forte em emissoras de rádio.

Vai pra cima

Cris Gomes, diretor artístico do “Faustão na Band”, já deu a tônica da próxima temporada do programa:

“No ano que vem, teremos muitas novidades. Novos quadros, muita informação e prestação de serviço.”

Caminho natural

Paolla Oliveira é reconhecida por não correr de desafios nas produções da Globo. Mas, agora, depois de tantas mocinhas nas novelas, é de se esperar que ela venha com uma personagem totalmente diferente.

Quem sabe uma grande vilã.

Mundos diferentes

“Vai na Fé” vem aí na Globo e com alguns profissionais que ficaram muito em evidência na mídia por causa da jornada em “Pantanal”. Casos de Leticia Salles, Bella Campos e José Loreto.

Mas é sempre importante lembrar que novela das sete é uma coisa, e das nove, outra, completamente diferente, em termos de repercussão.

Imparável

O número de seguidores de Mel Maia nas redes sociais só aumenta.

E olha que ela nem apareceu ainda em seu novo trabalho na televisão: a novela “Vai na Fé”.

E aí?

Dizem que a influencer Gkay anda com o filme queimado na Globo. Então alguém se esqueceu de avisar para o pessoal do “Domingão com Huck”.

Ela já está confirmada nas festinhas de fim de ano do programa.

Ano que vem

Em relação à sequência da série “Reis” na programação da Record, em 2023, a sexta temporada vai ser chamar “A Conquista”, contando o início do reinado de Davi.

A sétima recebeu o título de “O Pecado”, enquanto a oitava, “A Consequência”.

Detalhes

Gustavo Reiz, autor, se prepara para estrear na faixa das 19h da Globo. “Fuzuê” entrará em agosto de 2023, após “Vai na Fé”.

Um pouco da trama: a loja de departamentos Fuzuê, especializada em artigos populares, é um sucesso. Mas o terreno em que foi construída guarda relíquias escondidas há mais de 300 anos. Tal fortuna vai despertar a ganância de várias pessoas, em especial da socialite Preciosa. Em meio a essa corrida pelo tesouro, surge uma grande história de amor.

Bate – Rebate

Paralelo aos trabalhos na TV e no cinema, Marcelo Serrado não abre mão da jornada no teatro…

…Protagonizada pelo ator, a comédia “Um Pai do Outro Mundo” tem estreia confirmada para 6 de janeiro no Teatro das Artes RJ.

Julia Lemmertz integra o elenco de “Suíte Magnólia”, uma das novas séries doCanal Brasil, dirigida por Hamilton Vaz Pereira e Marcelo Travesso…

… Também no elenco Valentina Herszage, Betty Faria, João Pedro Zappa, Chandelly Braz, Carla Salle, George Sauma, Analu Prestes, Saulo Arcoverde, Cris Larin, Marina Provenzzano e Igor Angelkorte.

Em “Todas as Flores”, novela do Globoplay, Mariana Nunes interpreta Judite, mãe de Pablo, papel de Caio Castro…

…Uma atriz que aproveita muito bem todas as cenas e trava ótimos duelos com Zoé(Regina Casé).

Entregando o “roteiro” de férias nas redes sociais, o elenco da série “Reis” se divide entre Brasil e Estados Unidos.

…Aliás, vale destacar o bom ambiente de trabalho desse pessoal nos estúdios do Rio…

…Um elenco muito unido.

Débora Ozório, após “Além da Ilusão”, fará “Terra Vermelha”, novela de Walcyr Carrasco que substituirá “Travessia”.

C´est fini

De acordo com informações da sua programação, e com mais um “BBB” chegando por aí, o gênero reality show é o segundo mais assistido na TV Globo. Evidentemente só deve perder para as novelas.