Um movimento entre parlamentares para cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ganha força nos bastidores da Câmara. Com a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos como pano de fundo, deputados planejam pressionar o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a acelerar o processo de cassação.

De acordo com parlamentares ouvidos pelo Portal R7, há um grupo que pretende se reunir com Motta no domingo (3) e na segunda-feira (4) para exigir medidas urgentes contra o deputado. “Ele trabalha contra a soberania brasileira“, afirmou uma parlamentar, sob condição de anonimato.

A mobilização ocorre após declarações de Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA, de que atuaria para dificultar o diálogo de uma comitiva de senadores brasileiros que tenta negociar a redução de tarifas a produtos nacionais. O deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem usado a questão tarifária para pressionar por anistia ao pai e por sanções contra ministros do STF.

Além da polêmica internacional, Eduardo Bolsonaro acumula processos no Conselho de Ética por supostas quebras de decoro parlamentar e abuso de prerrogativas. Outro fator que pode levar à cassação é o excesso de faltas não justificadas: sua licença parlamentar terminou em 20 de julho, e, como permanece nos EUA, as ausências começarão a ser contabilizadas com o retorno das atividades na Câmara.

Embora o regimento da Câmara determine que a análise de casos de faltas excessivas só ocorra em março, a pressão política por uma cassação imediata deve se intensificar nos próximos dias. A situação coloca o presidente Hugo Motta no centro de uma disputa que mistura ética parlamentar e tensões diplomáticas.

Com informações do Portal r7