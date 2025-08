A farmacêutica EMS lança nesta segunda-feira (4) as primeiras canetas de liraglutida totalmente produzidas no Brasil. Os medicamentos Olire (para obesidade) e Lirux (diabetes tipo 2) estarão disponíveis inicialmente nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco, com distribuição gradual para todo o país nas próximas semanas.

Os preços sugeridos variam conforme o produto:

Olire (obesidade): R$ 307,26 (1 caneta) ou R$ 760,61 (kit com 3 unidades)

Lirux (diabetes): R$ 507,07 (embalagem com 2 canetas)

Pacientes cadastrados no programa Vida + Leve da EMS terão 10% de desconto.

A produção ocorre na nova fábrica da EMS em Hortolândia (SP), única no Brasil especializada em peptídeos. A unidade tem capacidade para 20 milhões de canetas/ano, podendo dobrar a produção conforme demanda. Inicialmente, serão distribuídas 100 mil unidades de Olire e 50 mil de Lirux, com meta de 250 mil até dezembro de 2025.

A liraglutida, princípio ativo dos medicamentos, é um análogo do hormônio GLP-1 que regula açúcar no sangue e saciedade – mesma tecnologia dos importados Saxenda e Victoza. A EMS planeja lançar em 2026 uma versão nacional da semaglutida (presente no Ozempic e Wegovy) após expiração da patente.

O lançamento representa um avanço na produção nacional de medicamentos para obesidade e diabetes, reduzindo a dependência de importados caros. A iniciativa chega em momento de crescente demanda por tratamentos contra doenças crônicas no país, oferecendo alternativa mais acessível aos pacientes brasileiros.

Com informações do Metrópoles