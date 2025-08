Nesta sexta-feira (1º/08), a Polícia Militar efetuou a prisão de um homem de 43 anos e uma mulher de 37 anos suspeitos de repassar cédulas falsas em estabelecimentos comerciais na cidade de Formiga.

Segundo informações recebidas pelos militares, o casal utilizava notas falsas de cem reais para realizar compras de baixo valor em estabelecimentos comerciais da cidade. A estratégia consistia em adquirir produtos baratos e, assim, obter troco em dinheiro legítimo.

Com base nas denúncias, a Polícia Militar deu início às diligências e localizou os suspeitos em um veículo. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontrados com eles R$ 250,00 em notas falsas, R$ 1.636,00 em dinheiro verdadeiro — provavelmente oriundo dos trocos recebidos — e um cheque no valor de R$ 17.000,00. No interior do carro, havia ainda diversos produtos de padarias, possivelmente adquiridos como parte da ação fraudulenta.

O veículo utilizado pelo casal estava com o licenciamento irregular e foi removido para o pátio do guincho.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Fonte e fotos: PMMG