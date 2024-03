Um homem de 28 anos foi preso por abandono de incapaz, após a enteada dele, de 5 anos, cair do quinto andar do prédio em que morava com as irmãs. O caso ocorreu na avenida Bandeirantes Felipe Rodrigues, no bairro Palmital I, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (2).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a tela de proteção de uma das janelas do apartamento estava cortada. O imóvel foi descrito como bastante sujo e desajeitado, além de facas estarem acessíveis às crianças. A vítima ainda morava no apartamento com duas irmãs de 2 e 7 anos.

O padrasto foi encontrado com sinais de embriaguez, relatando que teria deixado as três enteadas sozinhas para ir até o emprego da companheira, que seria a poucos metros do condomínio.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a criança caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros, mas teve a queda amortecida por árvores e arbustos do local. Ela apresentava escoriações e sonolência. A vítima foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Santa Casa de Lagoa Santa.

A Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local para realizar a perícia e coletar elementos para a investigação. O padrasto foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos. Ele agora segue à disposição da Justiça.

Fonte: Estado de Minas