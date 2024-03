Uma brasileira que viajava pela Índia foi vítima de um estupro coletivo cometido por sete homens. De acordo com a embaixada do Brasil em Nova Delhi, os suspeitos já foram identificados e três deles foram presos.

O caso de violência sexual ocorreu no distrito de Dumka, na última sexta-feira (1º), enquanto a vítima viajava junto com o marido dela, de origem espanhola, pelo país.

O casal viajava de moto até o Nepal, mas decidiu acampar na região, de acordo com informações divulgadas pela imprensa local. Durante a noite, eles foram atacados pelo grupo.

As vítimas receberam atendimento médico e denunciaram o crime às autoridades policiais, que rapidamente identificaram os suspeitos. Até o momento, três foram localizados e presos.

Em nota, a embaixada brasileira afirmou que: “seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas“.

Fonte: R7/Notícias ao Minuto