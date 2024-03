O prefeito de Engenheiro Caldas, Samuel Dutra Júnior, o Juninho Dutra (PL), de 50 anos, foi feito refém por um homem de 29 anos que apontava uma arma falsa para sua cabeça, na porta do quartel, na noite desse sábado (02), em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, por volta das 21h30, o suspeito, de 29 anos, usou uma arma simulada para render o prefeito e levá-lo até o quartel. O jovem estaria sob efeito de álcool e drogas, segundo relato da mãe dele.

“Iniciado a verbalização na tentativa de dissuadir o autor da ação criminosa, depois de certo momento os militares lograram êxito e o suspeito acabou informando que iria se render“, informou a corporação.

Fonte: Estado de Minas