A Polícia Civil do Piauí prendeu em flagrante na quinta-feira (29) o ator Caio Henrique Lima Ribeiro Antunes, mais conhecido como Caio Antunes, por descumprimento de medidas protetivas que a ex-namorada tem contra ele. O caso foi registrado em Teresina. O ator é conhecido por ter interpretado Jesus Cristo na Paixão de Cristo do Monte Castelo, o maior espetáculo da Via Sacra na capital piauiense.

“Ele invadiu o apartamento da ex-namorada, que procurou a delegacia de atendimento à mulher que representou pela prisão contra ele”, afirmou o delegado Tales Gomes, diretor da Diretoria Especializada em Operações Policiais (DEOP).

Em janeiro de 2019 a vítima denunciou o ator de 25 anos por agressão e Caio responde por lesão corporal contra ela. Desde então, medidas protetivas foram determinadas, com distâncias mínimas e proibição de manter contato com ela e a família.

De acordo com o G1, em alguns momentos Caio descumpriu as medidas protetivas e em julho de 2023 a vítima denunciou uma nova agressão.

A prisão preventiva do ator foi decretada em 26 de julho, mas ele recorreu e conseguiu que fosse revogada em setembro. No início de fevereiro, a revogação da prisão foi derrubada em decisão de tribunais superiores.

Em 16 de fevereiro a prisão preventiva foi decretada e o mandado foi cumprido na última quinta-feira.

