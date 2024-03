Uma criança de 4 anos, foi resgatada com vida dos escombros de uma casa em Petrópolis na manhã deste sábado (23). As imagens do resgate, foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Segundo informações dos militares, a menina ficou soterrada por 15 horas, após o desabamento da casa onde mora. Os agentes se emocionaram após o resgate.

O corpo do pai da criança, de 25 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (23), em meio aos escombros da residência que desabou no bairro Independência, em Petrópolis, na Região Serrana. Ao todo cinco pessoas foram retiradas do local.

Sete mortos no Rio

Em Petrópolis, já são quatro óbitos, no total sete pessoas morreram por causa da chuva no em todo o Estado do Rio de Janeiro. A cidade de Petrópolis está entre os municípios mais afetados pela chuva. Até o momento a Defesa Civil já foi acionada para 196 registros de ocorrências desde o início do temporal, na quinta-feira (21).

Nessa sexta-feira (22), a cidade recebeu, num período de 12 horas, a mesma quantidade de chuva prevista para todo o mês de março. A prefeitura decretou situação de emergência no município.

O governador do Rio, Cláudio Castro, esteve em Petrópolis na noite dessa sexta-feira (22). Ele ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e solicitou auxílio do Exército, que já chegou ao local. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que está entregando à cidade 232 colchões, 100 fardos de água, 200 kits de limpeza, 200 kits de higiene e 100 kits de enxoval. Para atender a população que vive em área de risco, a prefeitura de Petrópolis abriu 67 pontos de apoio.

Fonte: Itatiaia