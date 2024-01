Uma criança de 4 anos deixada dentro de um carro, com os vidros fechados e sob forte calor, foi resgatada desacordada e bastante suada em Ubá, na Zona da Mata mineira. O pai disse que a deixou trancada para resolver assuntos próximo ao local onde estacionou.

Militares que passavam pelo carro avistaram o menino dentro do veículo. A porta do carro foi arrombada e a criança retirada do veículo já inconsciente. O caso ocorreu na última quarta-feira, mas foi divulgado pela Polícia Militar somente nessa sexta-feira (12).

A criança teve que receber atendimento emergencial do Corpo de Bombeiros ainda no local. Logo em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade. O pai do garoto foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento.