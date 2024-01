Um jovem de 20 anos procurou uma delegacia da Polícia Civil na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (12), para fazer uma denúncia de abuso que teria sofrido na infância.

Segundo o relato do rapaz aos policiais, ele era abusado sexualmente pela mãe quando tinha entre 12 e 13 anos. Isso o faz suspeitar que o seu “irmão” mais novo, que nasceu um ano após uma série de abusos, seja, na verdade, seu filho.

De acordo com o registrado no boletim de ocorrência, o jovem se recorda de abusos que ocorreram no segundo semestre de 2015. Ele narrou que o assédio acontecia quando ele se sentia sonolento e não “plenamente consciente”, sem saber precisar se era dopado.