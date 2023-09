Um homem de 58 anos foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro, suspeito de estuprar a própria neta, de 11 anos. O caso aconteceu nessa segunda-feira (11).

A Polícia Militar foi acionada já no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), na ala de emergência infantil. Lá, uma conselheira tutelar relatou que foi chamada por uma escola municipal, onde a diretora informou que uma aluna teria relato um estupro.

A conselheira tutelar conversou com uma menina de 12 anos, irmã da vítima. Ela relatou que durante o trajeto até a escola, a irmã contou que o avô entrou no quarto dela para a acordar. Depois de acordada, a criança teve as roupas tiradas pelo avô, que passou a esfregar e tocar as partes íntimas da garota. A menina se queixava de dores à irmã.

Depois do relato, a vítima foi até o hospital para realizar exames médicos e demais cuidados. Após o atendimento, as irmãs foram encaminhadas para um abrigo. O avô das meninas foi encontrado pela polícia e confirmou que foi até o quarto para acordar a neta para ir até a escola e que tocou apenas no pé dela. Ele foi conduzido para a delegacia.