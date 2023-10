O garotinho de 2 anos atingido por bala perdida em um tiroteio no bairro Guarani, na região Norte de Belo Horizonte, recebeu alta do Hospital Odilon Behrens nesse domingo (1º). A informação foi confirmada pelo avô da criança.

“Já está em casa com os pais e se recuperando. Eu e a avó dele também estamos neste processo de recuperação do susto, do choque que levamos. A família toda está buscando forças para voltar à rotina”, afirmou o avô que terá a identidade preservada.

Os dias de internação do garotinho foram considerados pelo avô como de “penúria” e “sufoco”. “Sem dúvidas foi um milagre ele ter resistido. Não foram fáceis esses últimos dias. Agora, graças a Deus, tudo está se tranquilizando”.

Desde o dia do ocorrido, o avô da vítima revela estar fazendo uso de medicamentos.