Um homem foi multado depois que uma câmera de trânsito flagrou um cão alegremente no volante do seu carro em uma rodovia de Šterusy, na Eslováquia, na semana passada. Além da cena para lá de inusitada, as autoridades locais informaram que o animal infrator também trafegava estava acima do limite de velocidade permitido.

A notícia foi compartilhada pela polícia eslovaca, em tom descontraído nas redes sociais. Na publicação, os agentes de segurança simulam um diálogo entre o policial e o cão:

“Senhor Cão, você excedeu o limite de velocidade. Por favor, sua habilitação…“. O cachorro fictício respondeu: “Desculpe, eu não tenho.” A “conversa” continuou: “Bem, você terá que pagar mais por isso. Você tem algum documento, por favor?“. E novamente, o cachorro disse: “Eu não tenho.”

O “Business Insider” relatou que os policiais ficaram surpresos quando a foto mostrou o cão sentado ao volante de um Škoda, sorrindo para a câmera e olhando através do para-brisa.