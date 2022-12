A Croácia repetiu o feito da Copa de 98, na França, e terminou o Mundial do Catar na terceira colocação, após vencer o Marrocos por 2 a 1, neste sábado (17), no estádio Internacional Khalifa. Essa provavelmente foi a despedida do craque croata Modric na seleção.

Com um início de jogo bastante animado as equipes não demoraram muito para balançarem as redes. Logo aos 7 minutos, em bela jogada ensaiada de falta, Gvardiol, de peixinho, mandou a bola no canto direito do goleiro, abrindo o placar para a Croácia. E nem deu tempo para os croatas comemorarem, dois minutos depois, Dari,também de cabeça após cobrança de falta, empatou a partida.

O jogo foi desenrolando e os times se alternando no ataque, mas sem criar boas oportunidades. Até que, aos 42 minutos, após tentar sair jogando, a zaga marroquina vacilou, perdeu a bola e Kovacic só rolou para Orsic,que na ponta esquerda da grande área, bateu colocado. A bola encobriu Bono, beijou a trave e morreu no fundo das redes fazendo 2 a 1 para os croatas.No segundo tempo os times diminuíram o ritmo, até mesmo pelo cansaço causado pela competição. A seleção marroquina foi a que mais sofreu, jogadores como, por exemplo, o zagueiro El Yamaiq, deixou o gramado com dores na coxa. E mesmo assim, os africanos tentaram buscar o empate a todo custo, porém, sem precisão no arremate final. Mesmo com a derrota, Marrocos deixou o Mundial com feitos importantes para o futebol africano e reverenciado pelos torcedores que fizeram a festa nas arquibancadas.

Ficha técnica

Croácia 2 x 1 Marrocos

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo e Gvardiol; Kovacic, Modric, Orsic (Jakic), Majer (Pasalic) e Perisic; Livaja (Petkovic) e Kramaric (Vlasic). Técnico: Zlatko Dalic.

Marrocos: Bono; Hakimi, Dari (Benoun), El Yamaiq (Amallah) e Attiat-Allah; Amrabat, Sabiri (Chair) e El Khannouss (Ounahi); Ziyech, En-Nesyri e Boufal (Zaroury). Técnico: Walid Regragui.

Motivo: disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo

Data: 17 de dezembro de 2022 (sábado)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Arbitragem: Abdulrahman Al-Jassim, auxiliado por Taleb Al Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh

Cartões: (Croácia); Amallah, Ounahi (Marrocos)

Gols: Gvardiol, Orsic (Croácia); Dari (Marrocos)

Fonte: Hoje em Dia