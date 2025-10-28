O Cruzeiro informou, na tarde desta terça-feira (28), que o atacante Wanderson sofreu uma grave lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda. O diagnóstico foi confirmado após exames realizados em decorrência de um trauma sofrido durante a partida contra o Palmeiras, no último domingo (26), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo comunicado oficial do clube, o tratamento será conservador, sem necessidade de cirurgia. A Rádio Itatiaia já havia antecipado detalhes da contusão na segunda-feira (27).

Com a ausência do camisa 94, o técnico Leonardo Jardim deve promover Keny Arroyo ao time titular nas próximas rodadas.

Médico detalha lesão e recuperação

O médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, explicou que a lesão ocorreu após Wanderson sofrer uma pancada na perna direita em disputa com o zagueiro Gustavo Gómez. No momento do impacto, o atacante realizou um movimento brusco de desaceleração, o que resultou na lesão muscular na perna oposta.

“O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses”, afirmou Campolina.

Apesar da revisão do lance pelo VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein aplicou apenas cartão amarelo ao defensor paraguaio.

Números de Wanderson pelo Cruzeiro

Desde que chegou ao clube, Wanderson disputou 37 partidas, não marcou gols e contribuiu com três assistências.

Situação do Cruzeiro no Brasileirão

Com o empate diante do Palmeiras, a Raposa chegou a 57 pontos e permanece na terceira colocação da tabela. A equipe mineira mantém oito pontos de vantagem sobre o Bahia, quinto colocado, e está a cinco pontos do líder Palmeiras.

O próximo compromisso do Cruzeiro será no sábado (1º), às 16h (horário de Brasília), contra o Vitória, no Mineirão.

Com informações do Itatiaia