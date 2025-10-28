A Polícia Civil realizou uma operação em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, para combater a comercialização irregular de bebidas alcoólicas. A ação, denominada operação Baco, teve como objetivo retirar do mercado produtos que possam representar risco à saúde da população.

Na última quinta-feira (23), diversos estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Durante as vistorias, as equipes identificaram bebidas expostas à venda que estavam falsificadas ou adulteradas. Como resultado, foram apreendidos 38 garrafas de dois litros, oito garrafas de um litro, um garrafão de cinco litros e duas bombonas de 50 e 20 litros. Muitas dessas embalagens não possuíam identificação de origem ou autorização para produção, o que indica forte suspeita de adulteração.

A investigação apontou um homem como fornecedor de parte das bebidas apreendidas. A Polícia Civil foi até sua residência, mas não encontrou o suspeito. O irmão do homem confirmou as denúncias e autorizou a entrada dos agentes, que apreenderam uma bombona no local.

Os materiais recolhidos serão encaminhados para análise pericial e um inquérito foi instaurado para apurar a conduta dos envolvidos na comercialização irregular.

Com informações do Jornal O TEMPO