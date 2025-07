O Cruzeiro volta a campo neste domingo (27), às 16h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, a equipe mineira tenta se manter na liderança isolada da competição após empatar com o Corinthians na rodada anterior, resultado que permitiu a aproximação de Flamengo, com 33 pontos, e Palmeiras, com 29.

O técnico Leonardo Jardim poderá contar novamente com o lateral-direito Fagner, que retorna após ficar fora do confronto contra o Corinthians por restrições contratuais de empréstimo. Em contrapartida, seguem ausentes por lesão os jogadores João Marcelo, Janderson e Matheus Henrique, que permanecem em processo de recuperação no departamento médico.

Do outro lado, o Ceará tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas. Com 18 pontos e ocupando a parte intermediária da tabela, o time comandado por Léo Condé terá o retorno de Matheus Bahia, liberado após suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O elenco estará completo, sem desfalques por lesão ou suspensão.

A partida marca um confronto direto entre equipes com objetivos distintos: enquanto o Cruzeiro mira a consolidação na ponta da tabela, o Ceará busca estabilidade e recuperação no campeonato.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Arbitragem

Arbitro: Raphael Claus – SP

Arbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis – SP

Arbitro Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira – SP

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho – RJ

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo MG (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Fonte: Hoje em Dia