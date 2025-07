Um homem de 27 anos foi ferido no pescoço e nas mãos durante briga no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (27). De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, de 24 anos, acusou a vítima de ter “tomado” a mulher dele.

Conforme boletim de ocorrência, os militares foram acionados até o local da briga e interrompeu a confusão. Aos policiais, o suspeito, que estava com um furador de coco na mão, afirmou que a vítima havia ficado com a mulher dele e, por isso, iniciou as agressões.

Outros dois homens, de 20 e 27 anos, tentaram ajudar a vítima e arremessaram pedras no suspeito, que teve um ferimento na cabeça. Todos os três foram presos.

Na delegacia, os homens fizeram ameaças entre si e prometeram “continuar a briga” quando forem soltos. A vítima não corre risco de perder a vida.

Fonte: Juliana Siqueira-O Tempo