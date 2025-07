Hoje, 27 de julho, o evento “Cantando a Vida” em Formiga, Minas Gerais, será marcado por uma atração especial: o sorteio de uma peregrinação para a Itália. Durante o show, que contará com a presença do Pe. Fábio de Melo e Celina Borges, o sorteio será realizado ao vivo, oferecendo a um sortudo a chance de viver uma experiência única e inesquecível.

O evento, que ocorre no Terminal Rodoviário de Formiga, é gratuito e aberto ao público, prometendo momentos de fé, música e emoção. Para garantir a participação no sorteio, os interessados devem realizar seu cadastro através do link disponível nos stories do evento. A inscrição é opcional para quem deseja apenas assistir ao show, mas fundamental para quem quer concorrer à viagem.

Quem não se cadastrou ainda tem a oportunidade de fazer isso até o momento do evento.

Prepare-se para uma noite especial, repleta de música, fé e a chance de embarcar em uma peregrinação inesquecível. O evento é promovido pela Agenda Católica, e o cadastro pode ser feito até o horário de início da apresentação, às 19h30.

Data e hora: 27 de julho, 19h30

Local: Terminal Rodoviário de Formiga

Atrações: Pe. Fábio de Melo e Celina Borges

Cadastro para sorteio: https://evento.agendacatolica.com/cantando-a-vida-formiga-2025



Fonte: Tribuna Centro Oeste