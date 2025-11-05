O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (5) a primeira mudança em seu processo de reformulação nas categorias de base: a demissão do técnico Tony Carvalho, que comandava a equipe sub-17.

Ex-jogador com passagens por Criciúma e América, onde era conhecido como Tony Talibã, Carvalho chegou à Toca da Raposa em agosto do ano passado para assumir o time sub-14. Nesta temporada, à frente do sub-17, levou a equipe ao vice-campeonato mineiro, após empate com o Atlético na última rodada do octagonal final.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube agradeceu ao profissional pelos serviços prestados: “O Cruzeiro comunica o desligamento de Tony Carvalho como treinador da equipe Sub-17 Celeste. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira”.

Embora ainda não tenha confirmado oficialmente, o Cruzeiro pode promover Wendell, ex-volante campeão da Tríplice Coroa em 2003 e atual técnico do sub-16, ao comando do sub-17. Wendell já havia trabalhado nas categorias de base do América em 2024, sob a direção de Fred Cascardo, atual diretor de futebol de base do clube celeste.

Outra possível mudança pode ocorrer no comando do time sub-20. Apesar do título mineiro conquistado em outubro, o técnico Luciano Dias ainda não tem permanência garantida.

Com informações do O Tempo