Nesta quarta-feira (5), completam-se quatro anos da morte da cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo aos 26 anos. Considerada uma das maiores vozes da música sertaneja, Marília permanece viva na memória dos fãs, que seguem impulsionando seu legado nas redes sociais e nas plataformas musicais.

No Instagram, o perfil “Marília Mendonça RMM”, administrado por admiradores da artista, ultrapassa os 800 mil seguidores. Nos últimos dias, a página intensificou as publicações de fotos e vídeos da cantora, em alusão à data do acidente. Em um dos posts, um vídeo reúne diversas imagens de Marília, incluindo registros do dia 5 de novembro de 2021. A legenda traz a expressão “POV: 05 de novembro” — sigla para “point of view” (ponto de vista) — seguida de um trecho da música “10 de setembro”, da dupla Maiara e Maraisa: “Vou dormir mais cedo para não ver o amanhã chegar. Sei lá, tô com medo desse dia demorar a acabar.”

Além das homenagens nas redes sociais, o trabalho musical da artista continua recebendo atenção especial dos fãs. Os três volumes do álbum póstumo “Decretos Reais” tiveram forte engajamento desde o lançamento, e no mês passado, a faixa “Segundo amor da sua vida” também ganhou destaque nas plataformas digitais.

Com informações do O Tempo