A diretoria do Cruzeiro demonstrou insatisfação com a arbitragem da partida contra o Santos, realizada nesse domingo (10), que terminou com derrota celeste por 2 a 1. Em resposta, o clube anunciou que fará uma reclamação formal e presencial à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo portal ge e confirmadas por O TEMPO Sports, representantes da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro irão à sede da CBF nesta terça-feira (12). Estarão presentes o vice-presidente da SAF, Pedro Junio, e o diretor-executivo, Paulo Pelaipe. A visita também coincidirá com o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que será realizado no Rio de Janeiro.

O principal motivo da reclamação é a anulação de um gol marcado por Kaio Jorge, no segundo tempo da partida. O lance ocorreu logo após o empate do Santos, quando o Cruzeiro ainda vencia por 1 a 0. Na jogada, o meia Matheus Pereira desarmou Zé Rafael na intermediária, e a bola sobrou para Kaio Jorge, que tabelou com Christian e finalizou para o gol.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que estava de frente para o lance, inicialmente considerou que não houve falta. No entanto, após revisão do VAR — comandado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro — os árbitros recomendaram que Sampaio revisasse o lance no monitor. Após assistir às imagens, o juiz anulou o gol e marcou falta para o Santos.

A decisão gerou revolta entre torcedores e dirigentes do Cruzeiro, que agora buscam esclarecimentos formais junto à entidade máxima do futebol brasileiro.

