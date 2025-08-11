O ator Arthur Aguiar falou sobre a cirurgia realizada por sua filha, Sophia, de seis anos, no último fim de semana. A criança passou por um procedimento para remoção das amígdalas e adenoides e, segundo o pai, está se recuperando bem.

“Vamos almoçar e depois visitar sua irmãzinha”, disse Arthur em vídeo publicado enquanto estava com o filho mais novo, Gabriel, de um ano e cinco meses. Ele também tranquilizou os seguidores: “Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Mais tarde a gente vai visitá-la.”

O ator compartilhou um momento carinhoso com a filha: “Ela é tão bonitinha que falou para mim: ‘Papai, amanhã você vai lá?’ Falei que ia e ela: ‘Leva um presente para mim?’ Perguntei o que ela queria e ela falou: ‘Traz o Gabriel.’ Linda, né.”

Atualizações e críticas nas redes sociais

No sábado (9), Maíra Cardi, mãe de Sophia, também atualizou o estado de saúde da filha pelas redes sociais. “Passando aqui rapidamente só para dar um update para vocês da situação”, disse. Ela explicou que, para acalmar a filha no pós-operatório, tem permitido que ela assista a vídeos curtos, mesmo não sendo sua preferência como mãe. “É a única coisa que realmente distrai ela, se não, ela entra em crise de choro, vomita, entra em desespero e piora.”

Apesar de Arthur ter visitado a filha após a cirurgia, sua ausência durante o procedimento gerou críticas nas redes sociais. “Será que o pai dela nunca acompanha ela nesses casos quando vai ao médico?”, questionou uma seguidora. Outra comentou: “Queria saber por que o Arthur Aguiar não estava presente na cirurgia da própria filha.”

Atualmente, Arthur Aguiar namora a influenciadora Jheny Santucci, com quem tem o filho Gabriel. Já Maíra Cardi é casada com o empresário Thiago Nigro.

Com informações do Itatiaia