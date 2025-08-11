As suspeitas de envolvimento no golpe contra dois turistas britânicos na madrugada de quinta-feira (8), na Zona Sul do Rio de Janeiro, já foram identificadas pela polícia. Entre as envolvidas está Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos, com um extenso histórico criminal, totalizando mais de 20 passagens pela polícia, incluindo crimes como associação criminosa e roubo.

As outras duas mulheres suspeitas são Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26. Elas são moradoras do Complexo do Chapadão, na Zona Norte da cidade.

Raiane, que já cumpriu pena por roubo a um turista inglês em 2023, ficou presa por cerca de seis meses e foi condenada a seis anos no regime semiaberto. Na ocasião, o estrangeiro afirmou que foi dopado e roubado por duas mulheres após conhecê-las em um samba na Pedra do Sal. No entanto, em julho deste ano, a Justiça a absolveu por falta de provas que a ligassem diretamente ao crime.

O golpe que vitimou os turistas britânicos aconteceu em Ipanema, após os dois jovens se conhecerem com as mulheres em um bar na Lapa, na região central do Rio. Segundo o relato de um dos turistas, ele tomou uma caipirinha “batizada” e, ao se dirigir para a Zona Sul, perdeu a consciência nas proximidades do Posto 9 da praia de Ipanema. Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra um dos turistas cambaleando e caindo na areia, enquanto uma testemunha registra a cena e aciona o socorro.

Pouco depois, as três mulheres foram vistas no calçadão de Ipanema, onde conseguiram parar um táxi e fugir do local. Os turistas, que foram atendidos na UPA de Copacabana, relataram que as suspeitas furtaram dois celulares e realizaram uma transação bancária de 16 mil libras, cerca de R$ 110 mil.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) está conduzindo as investigações, analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para tentar identificar e capturar as responsáveis. A CNN tentou contato com a defesa das mulheres, mas não obteve resposta até o momento.

Com informações Camille Couto/CNN Brasil