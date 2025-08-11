Estão abertas até o fim desta semana as inscrições para a Corrida Rústica do 63º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que acontecerá no próximo dia 5 de outubro de 2025, em Formiga (MG). A largada está marcada para as 8h, com saída do próprio batalhão.

A competição conta com duas modalidades: a tradicional corrida de 6,3 km e a Corrida Kids, voltada para o público infantil. A expectativa é reunir atletas amadores, profissionais e famílias em um dia de esporte e confraternização.

A premiação inclui mais de R$ 6 mil reais (seis mil reais) em dinheiro, além de brindes e troféus para os participantes desta segunda edição do evento.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site: https://inscricaodecorrida.com.br/evento/ii-corrida-rustica-do-63o-bpm-formiga

Com diferentes categorias e uma estrutura voltada ao bem-estar dos atletas, a Corrida do 63º BPM promete movimentar a cidade e incentivar a prática esportiva. As vagas são limitadas.

Fonte: PMMG