Romeu Zema, Ricardo Amorim, Antonio Anastasia, Mateus Simões, Rubens Menin e Eugênio Matar estão estão entre os participantes da InfraBusiness Expo (Imagem Divulgação InfraBusiness)

Evento reunirá mais de 100 expositores e principais lideranças da infraestrutura nacional entre 12 e 14 de agosto, no Expominas

Começa nesta terça-feira (12) a InfraBusiness Expo, que já nasce como um dos grandes encontros da cadeia produtiva da infraestrutura da América Latina. Marcada para os dias 12, 13 e 14 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte, a feira contará com uma área expositiva de mais de 30 mil m² e presença confirmada de mais de 100 empresas nacionais e internacionais, entre fabricantes de máquinas pesadas, instituições financeiras, operadoras logísticas, empresas de energia, saneamento e tecnologia.

A expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 1 bilhão em negócios durante os três dias, atraindo um público estimado de 30 mil visitantes qualificados.

“A InfraBusiness nasce como uma feira feita por quem vive o setor. Estamos oferecendo uma plataforma inédita de inovação, networking e geração de negócios em um momento decisivo para o futuro da infraestrutura brasileira. Minas Gerais é hoje um dos maiores polos da construção pesada do país, com mais de R$ 100 bilhões em investimentos previstos até 2031”

— Emir Cadar Filho, idealizador da feira e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

Infraestrutura, tecnologia e conexão

Além da exposição de soluções e equipamentos, a feira abrigará uma série de espaços de ativação e experiências voltadas à demonstração de tecnologias aplicadas à infraestrutura. O evento também será um ponto de encontro estratégico entre representantes do setor privado e gestores públicos, em um momento marcado por novos ciclos de concessões, ampliação de investimentos em mobilidade urbana, expansão da malha logística e avanços na transição energética.

Congresso técnico debate inovação e cidades inteligentes

Paralelamente à feira, o Congresso InfraBusiness Expo reunirá lideranças empresariais, especialistas e autoridades públicas em uma programação com painéis temáticos, palestras magnas e debates sobre os rumos da infraestrutura nacional. Entre os temas abordados estão digitalização da engenharia, financiamento de grandes obras, concessões, mobilidade urbana e sustentabilidade.

Já estão confirmadas presenças como a do economista Ricardo Amorim, o empresário Rubens Menin, o governador e o vice-governador de Minas, Romeu Zema e Mateus Simões, o ex-governador de Minas e ministro do Tribunal de Contas da União, Antonio Anastasia, o executive chairman da Localiza, Eugênio Mattar, a CEO da Anglo American, Ana Sanches, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Sampaio, o presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, entre diversos outros.

As inscrições para o congresso podem ser feitas diretamente no site oficial da feira: www.infrabusinessexpo.com.br.

Minas Gerais no centro dos investimentos em infraestrutura

Com liderança nacional em extensão de malha rodoviária e forte presença industrial, Minas Gerais foi escolhida estrategicamente para sediar a primeira edição da InfraBusiness Expo. Segundo dados da FIEMG, o estado concentra mais de 7 mil empresas do setor, responsáveis por 153 mil empregos formais e uma massa salarial anual superior a R$ 7,6 bilhões.

A InfraBusiness é organizada pela Cubo Eventos, com apoio institucional da FIEMG e do Sicepot-MG, e patrocínio da Vale, do Governo Federal pelo BNDES, da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, e do CREA-MG. Já o Congresso InfraBusiness tem patrocínio da Fecomércio-MG, Sindimaco-MG, Banco Inter, ArcelorMittal, Patrus Transportes e Exclusive Seguros.

“Nosso objetivo é impulsionar investimentos, atrair capital privado e criar conexões que acelerem o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. A resposta do mercado já mostra que a InfraBusiness veio para ocupar um papel central na agenda nacional do setor”

— Emir Cadar Filho, idealizador da feira e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

Contexto

Belo Horizonte foi escolhida como sede da InfraBusiness Expo por sua posição estratégica no centro de decisões e investimentos em infraestrutura no Brasil. Minas Gerais projeta cerca de R$ 513 bilhões em empreendimentos logísticos até 2029, sendo mais de 480 obras estruturantes em rodovias, ferrovias e energia, com foco nos ciclos 2025–2027.

Como capital do estado, BH concentra grandes empresas, centros de decisão, infraestrutura de eventos e um ambiente de negócios conectado à inovação, tornando-se o território natural para sediar um encontro nacional sobre o futuro da infraestrutura.

Mais informações e inscrições:

www.infrabusinessexpo.com.br

Contato e credenciamento para a imprensa

CORP Comunicação:

Saulo Penaforte – (31) 99683-5270 – [email protected]

Leonardo Pessanha – (21) 99184-7178 – [email protected]

Andrea Cândido – (31) 99198-6666 – [email protected]