Um cuidador foi preso no domingo (25), após agredir um idoso de 62 anos, na av. Tabelião Juca Almeida, em Formiga.

O filho da vítima acionou a Polícia Militar e relatou que ao chegar em sua residência se deparou com o pai com uma lesão recente na boca, inchada e com sangramento.

Diante da situação foi verificado o sistema de circuito de câmeras de segurança da residência, onde foi verificado que um homem de 63 anos, o qual foi contratado para cuidar de seu pai, havia o agredido com um tapa no rosto.

O indivíduo foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar