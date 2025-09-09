A Prefeitura de Formiga anunciou a abertura das inscrições para o curso de Costureiro Industrial do Vestuário, em parceria com o SENAI Formiga e o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga (SINDIVEST). A iniciativa visa promover a qualificação profissional e fortalecer o setor de confecção no município.

Com início previsto para 29 de setembro de 2025, o curso será realizado de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, totalizando 160 horas de carga horária ao longo de 40 dias úteis. A formação é voltada para quem busca oportunidades no mercado de trabalho e deseja aprimorar suas habilidades na área da indústria do vestuário.

As aulas serão ministradas pelo SENAI, reconhecido nacionalmente pela excelência no ensino técnico e profissionalizante. A parceria entre as instituições reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico e social da cidade, além de incentivar a geração de emprego e renda.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/BomAwcWqr5Lad8TH8.

A Prefeitura convida os interessados a aproveitarem a oportunidade para investir em capacitação, ampliar as possibilidades de atuação no setor e costurar novos caminhos para a vida profissional.

Fonte: Prefeitura de Formiga