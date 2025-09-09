A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um painel com dados inéditos sobre a população de cães e gatos por bairro. O levantamento foi realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e tem como objetivo reforçar o controle de zoonoses no município, sendo uma ferramenta estratégica para a área da saúde.

De acordo com a Secretaria, o diagnóstico representa uma inovação importante, já que não existiam, até então, números oficiais com esse nível de detalhamento. O mapeamento considera apenas animais que vivem em domicílios, não incluindo cães e gatos em situação de rua.

Essas informações permitirão ao município:

Identificar bairros prioritários para ações como a vacinação antirrábica;

Apoiar a Vigilância Ambiental no planejamento e execução de atividades voltadas à prevenção de zoonoses.

A coleta dos dados foi feita durante as visitas rotineiras dos ACS, integrando as ações da Atenção Básica em saúde com o controle ambiental, de forma articulada e preventiva.

Com o painel, a Prefeitura passa a contar com uma base sólida para tomada de decisões mais eficientes, beneficiando tanto os tutores quanto os próprios animais. A expectativa é de que, com o uso adequado dessas informações, Formiga avance na proteção da saúde pública e animal.

Total de cães identificados em domicílios no município: 11.037

Distribuição por bairro:

Zona Rural – 249

Água Vermelha – 127

Centro – 110

Sagrado Coração – 97

Abílio Coutinho – 91

Diego Souto– 90

Geraldo Veloso – 81

Bela Vista – 78

Vila Didi – 62

Rosário II – 61

Rosário I – 53

Alvorada – 47

Areais Brancas– 47

Vargem Grande – 46

Cidade Nova – 32

Nilmatere – 25

Engenho de Serra – 24

Souza e Silva – 17

No levantamento há um número registrado de gatos no município de 1337.

Fonte: Prefeitura de Formiga