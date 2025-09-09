A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um painel com dados inéditos sobre a população de cães e gatos por bairro. O levantamento foi realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e tem como objetivo reforçar o controle de zoonoses no município, sendo uma ferramenta estratégica para a área da saúde.
De acordo com a Secretaria, o diagnóstico representa uma inovação importante, já que não existiam, até então, números oficiais com esse nível de detalhamento. O mapeamento considera apenas animais que vivem em domicílios, não incluindo cães e gatos em situação de rua.
Essas informações permitirão ao município:
- Identificar bairros prioritários para ações como a vacinação antirrábica;
- Apoiar a Vigilância Ambiental no planejamento e execução de atividades voltadas à prevenção de zoonoses.
A coleta dos dados foi feita durante as visitas rotineiras dos ACS, integrando as ações da Atenção Básica em saúde com o controle ambiental, de forma articulada e preventiva.
Com o painel, a Prefeitura passa a contar com uma base sólida para tomada de decisões mais eficientes, beneficiando tanto os tutores quanto os próprios animais. A expectativa é de que, com o uso adequado dessas informações, Formiga avance na proteção da saúde pública e animal.
Total de cães identificados em domicílios no município: 11.037
Distribuição por bairro:
- Zona Rural – 249
- Água Vermelha – 127
- Centro – 110
- Sagrado Coração – 97
- Abílio Coutinho – 91
- Diego Souto– 90
- Geraldo Veloso – 81
- Bela Vista – 78
- Vila Didi – 62
- Rosário II – 61
- Rosário I – 53
- Alvorada – 47
- Areais Brancas– 47
- Vargem Grande – 46
- Cidade Nova – 32
- Nilmatere – 25
- Engenho de Serra – 24
- Souza e Silva – 17
No levantamento há um número registrado de gatos no município de 1337.
Fonte: Prefeitura de Formiga