A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigava a morte de um homem de 24 anos, ocorrida em 19 de agosto, em Itaúna, na região Centro-Oeste do estado. O suspeito, de 39 anos, foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado — por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — e furto.

De acordo com as apurações, no dia do crime, o suspeito teria furtado a residência da sogra da vítima, horas antes do homicídio. Ao descobrir a autoria do furto, o jovem foi ao encontro do investigado. Após uma discussão, o suspeito sacou uma faca e desferiu diversos golpes. A vítima conseguiu correr e buscar ajuda, foi atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a identificação do indivíduo, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na última segunda-feira (8), o investigado se entregou à Polícia Militar na cidade de Itatiaiuçu. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Itaúna, onde prestou depoimento e confessou o crime. Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional.

Com informações da PCMG