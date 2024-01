O curso de Psicologia do UNIFOR-MG terá como coordenador o Prof. Dr. Mardem Leandro Silva, que tomou posse do novo cargo no dia 22 de janeiro. Estavam presentes na ocasião o Reitor Prof. Dr. Marco Antônio de Sousa Leão, juntamente da Diretora de Ensino, Profa. Ineidina Sobreira.

O Prof. Dr. Mardem Leandro Silva iniciou sua trajetória com o UNIFOR-MG quando foi convidado a contribuir com o Projeto Pedagógico de Curso (PCC) do curso de Psicologia do Centro Universitário no início de 2022. Anteriormente, ele ocupava as funções de Chefe de Departamento, docente e coordenava o LaPSICC (Laboratório de Psicologia, Ciência e Cultura) na Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG.

Ele contou: “Em junho de 2023 houve a visita de análise do MEC. Um processo bastante criterioso de avaliação institucional no qual o curso de Psicologia do Unifor-MG foi avaliado com nota máxima, para orgulho e satisfação de toda equipe envolvida.”

De 2022 até o momento presente, ele atuou como professor em diversas disciplinas dos cursos do UNIFOR-MG voltadas para sua área de conhecimento, até o convite para ministrar a disciplina Fundamentos Filosóficos e Históricos da Psicologia no novo curso de Psicologia, ocasião em que também recebeu o convite para atuar como coordenador do curso.

Ele ainda complementou sobre as expectativas para o curso de Psicologia: “Nossa equipe de professores do Unifor-MG nutre a melhor das expectativas para o sucesso de nosso futuro curso. Sabemos o quanto a saúde mental das pessoas vem sendo exigida nos últimos tempos. Sabemos o quanto a velocidade dos tempos atuais tem elevado os quadros de estresse, de ansiedade e depressão. Sabemos o quanto se faz necessária a formação de profissionais Psicólogos capazes de atuar em meio às inúmeras demandas do contemporâneo. Profissionais capazes de amenizar as agruras do sofrimento psíquico, e assim contribuir para o avanço na compreensão, interpretação e intervenção no complexo e sempre surpreendente fenômeno humano.”

A graduação, que é um dos novos cursos ofertados na instituição, é uma das mais procuradas nos processos seletivos em todo o território nacional. O curso de Psicologia do UNIFOR-MG tem como objetivo proporcionar aos futuros profissionais uma formação exemplarmente crítica e reflexiva sobre a Psicologia como ciência e profissão. Trata-se de uma formação que busca fomentar uma legítima produção de conhecimentos atualizados sobre a pluralidade de saberes psicológicos necessários para abordar o desenvolvimento, mas também o sofrimento humano.

Fonte: Unifor Mg