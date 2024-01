Uma britânica de 30 anos, que não quis se identificar, relatou que seu namorado acabou engravidando sua melhor amiga após sexo a três. O desabafo foi feito na coluna Dear Deidre, do tabloide The Sun.

Ela e sua melhor amiga cresceram juntas e fantasiavam há tempos com um sexo a três. Quando ela começou a namorar, as duas convenceram seu novo namorado a topar a experiência. “Acabamos todos na cama”, disse.

Entretanto, após um tempo, sua amiga contou na véspera de Natal que estava grávida e que o pai era seu namorado. “Tanto ele quanto eu esperávamos que ela considerasse a opção do aborto, e ele estava disposto a arcar com os custos do procedimento”, conta.

Mas a amiga não estava disposta de abrir mão do sonho antigo de ser mãe, e começa a dar sinais de que gostaria de viver um trisal com os dois. “Ela vive me enviando fotos de apartamentos ou casas que poderíamos alugar juntas. Isso é a última coisa que desejo”, finalizou.

Em resposta, Deidre reafirmou que a decisão sobre um possível aborto só caberia a amiga, e também lembrou sobre a importância de usar preservativos na prática de fetiches.

Fonte: Metrópoles