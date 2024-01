Um mega-assalto na Rodovia Anchieta deixou três suspeitos mortos e 17 presos, na tarde desta terça-feira (23). A Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia de roubo de carga de cigarros, avaliada em R$ 7,2 milhões, na altura do Km 47, em Cubatão (SP), 80% da carga foi recuperada durante a ação.

Quando o policiamento chegou ao local, cerca de 20 criminosos realizavam o transporte da carga para outro caminhão, que era utilizado pelo grupo. Nesse primeiro momento, oito pessoas foram presas e um suspeito foi baleado na perna.

O Comando e as Operações Especiais seguiram nas buscas pelos outros suspeitos na região da mata próxima do local da ocorrência. Durante a ação, houve outro confronto, com troca de tiros, e três foram mortos e dois detidos.

Segundo informações apuradas pela CNN, o motorista que transportava a carga, foi retirado do caminhão e colocado em um outro veículo. Ele mantido refém e levado pela bandidos até Itariri, no Vale do Ribeira, onde foi liberado. A cidade fica a pouco mais de 100 quilômetros do local onde a vítima foi abordada.

Após a liberação, a PM Rodoviária conduziu o motorista até a Baixada Santista, onde a ocorrência foi registrada. O Deic de Santos investiga o caso.

Ainda há suspeitos foragidos, mas as autoridades não souberam precisar quantos.

Fonte: CNN Brasil